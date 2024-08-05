G7 призвала участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

Страны G7 выпустили важное заявления с призывом к участникам ближневосточного конфликта. «Семерка» потребовала все стороны конфликта стремиться к сдержанности. Страны «Группы семи» убеждены, что ни один участник не выиграет от дальнейшей эскалации трений.

Ранее появилась информация, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться с 5 на 6 августа. Об этом заявляли Дональд Трамп и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Тель-Авиве заявляли о подготовке к многодневной атаке со стороны Ирана и ливанского движения «Хезболла», подобные сценарии связаны с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране.

В Тегеране отказались смягчить реакцию на это событие и обещали нанести ответный удар, несмотря на вероятность начала войны.