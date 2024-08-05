МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

G7 призвала участников конфликта на Ближнем Востоке к сдержанности

В заявлении стран «Большой семерки» сказано, что ни одна сторона конфликта не выиграет от дальнейшей эскалации трений.
Ирина Егорова 2024-08-05 23:53:08
© Фото: Hannes P Albert, dpa, Globallookpress

Страны G7 выпустили важное заявления с призывом к участникам ближневосточного конфликта. «Семерка» потребовала все стороны конфликта стремиться к сдержанности. Страны «Группы семи» убеждены, что ни один участник не выиграет от дальнейшей эскалации трений.

Ранее появилась информация, что атака Ирана и «Хезболлы» на Израиль может начаться с 5 на 6 августа. Об этом заявляли Дональд Трамп и госсекретарь США Энтони Блинкен.

В Тель-Авиве заявляли о подготовке к многодневной атаке со стороны Ирана и ливанского движения «Хезболла», подобные сценарии связаны с убийством главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Иране.

В Тегеране отказались смягчить реакцию на это событие и обещали нанести ответный удар, несмотря на вероятность начала войны.

#Ближний Восток #Израиль #Иран #Хезболла #G7 #эскалация #атака
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 