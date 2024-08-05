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Дональд Трамп заявил, что Иран сегодня ночью атакует Израиль

Экс-хозяин Белого дома добавил, что при его президентстве такой ситуации не произошло бы.
Ирина Егорова 2024-08-05 23:27:52
© Фото: Annabelle GordonConsolidated News Photos, Global Look Press

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран сегодня атакует Израиль - в ночь с 5 на 6 августа.

«Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут», - цитирует Трампа Life. 

Трамп добавил, что будучи он президентом такой ситуации бы не произошло.

Ранее атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль предрек госсекретарь США Энтони Блинкен. Он созвал конференцию стран G7, чтобы скоординировать действия с близкими союзниками США и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу». Атака на Израиль со стороны исламского государства планируется из-за гибели одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Глава политбюро палестинского движения погиб при обстреле его резиденции в Иране. ХАМАС возложил ответственность за гибель Хании на Израиль. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством.

#Дональд Трамп #Ближний Восток #Израиль #Иран #эскалация #атака #нападение
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