Дональд Трамп заявил, что Иран сегодня ночью атакует Израиль

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что Иран сегодня атакует Израиль - в ночь с 5 на 6 августа.

«Я слышал, что сегодня вечером Иран собирается атаковать Израиль. Сегодня ночью на них нападут», - цитирует Трампа Life.

Трамп добавил, что будучи он президентом такой ситуации бы не произошло.

Ранее атаку Ирана и «Хезболлы» на Израиль предрек госсекретарь США Энтони Блинкен. Он созвал конференцию стран G7, чтобы скоординировать действия с близкими союзниками США и попытаться в последнюю минуту оказать дипломатическое давление на Иран и «Хезболлу». Атака на Израиль со стороны исламского государства планируется из-за гибели одного из лидеров ХАМАС Исмаила Хании. Глава политбюро палестинского движения погиб при обстреле его резиденции в Иране. ХАМАС возложил ответственность за гибель Хании на Израиль. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов назвал гибель главы политбюро ХАМАС политическим убийством.