Жители Бурятии пытаются попасть домой по затопленной дороге

Наводнение после сильных дождей размыло дороги и снесло несколько мостов в Бурятии. Жители поселков Новоильинское и Челутай в Заиграевском районе республики рассказали «Звезде», как стихия осложнила их жизнь.

Жительница поселка Челутай Елена Евстифеева рассказала, что утром отправилась в больницу к кардиологу. Дорога уже была подтоплена, и она перешла это место вброд. Вода доходила ей до колен. Теперь Елена идет обратно, но река разлилась еще сильнее, течение усилилось, а посреди затопленного участка образовалась сильная промоина.

Елена говорит, что не дошла до дома считаные метры, и хочет пешком преодолеть затопленный участок. Можно добраться в объезд, но ехать ей не на чем.

«А что мне делать? Я приехала из больницы, от кардиолога, мне надо таблетки пить. Я что, здесь буду жить, что ли, за мостом? Кто мне поможет, если не я сама себе? Я думаю, что рискнуть надо», - говорит она.

На другой стороне стоит мужчина и кричит Елене, чтобы она не заходила в промоину. Какая там глубина, неизвестно. Это глава поселения, объясняет она.

«Я домой хочу, я из города еду. А что, глубоко, если я прыгну? Может, палку подержишь, а я прыгну?» - кричит ему Елена.

В итоге женщина не рискнула идти дальше и решила искать другие способы добраться до дома.

В селе Новоильинское вода снесла мост. Местный житель Геннадий Миронов рассказал, что вода прибывала быстро. Сначала под мостом еще был просвет, потом вода начала хлестать поверх него, а затем пенсионер услышал, как что-то плюхнуло в воду - переправу смыло. Рухнул и еще один мост ниже по течению. Остался один железнодорожный, и теперь все перебираются через него, говорит местный житель.

Ранее сообщалось, что из-за паводков из села Куготы в Республике Бурятия эвакуировали 21 человека, из других зон подтопления - больше 100 жителей. В регионе ввели режим ЧС республиканского уровня после прорыва дамбы.