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Из села в Бурятии эвакуировали более 20 человек из-за паводков

В селе подтоплены пять приусадебных участков.
Мария Зайцева 2024-08-04 15:29:47
© Фото: Пресс-служба правительства Забайкалья

Из села Куготы в Республике Бурятия эвакуировали 21 человека из-за паводков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что в населенном пункте подтопило пять приусадебных участков.

В ведомстве отметили, что сотрудники продолжают следить за ситуацией с беспилотников.

«Вблизи населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта незначительное повышение уровня воды в реке Сухара», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Заиграевском районе на реке Илька уровень воды снижается, а дорожное сообщение с населенными пунктами Челутай и Шабур восстановлено.

Ранее жители села Новоильинск в Бурятии остались без электричества и воды из-за затоплений на фоне паводков.

#в стране и мире #республика бурятия #эвакуация #МЧС России #ЧС #Паводки #подтопление
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