Из села в Бурятии эвакуировали более 20 человек из-за паводков

Из села Куготы в Республике Бурятия эвакуировали 21 человека из-за паводков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

Сообщается, что в населенном пункте подтопило пять приусадебных участков.

В ведомстве отметили, что сотрудники продолжают следить за ситуацией с беспилотников.

«Вблизи населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта незначительное повышение уровня воды в реке Сухара», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что в Заиграевском районе на реке Илька уровень воды снижается, а дорожное сообщение с населенными пунктами Челутай и Шабур восстановлено.

Ранее жители села Новоильинск в Бурятии остались без электричества и воды из-за затоплений на фоне паводков.