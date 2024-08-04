Из села в Бурятии эвакуировали более 20 человек из-за паводков

Из села Куготы в Республике Бурятия эвакуировали 21 человека из-за паводков. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
Сообщается, что в населенном пункте подтопило пять приусадебных участков.
В ведомстве отметили, что сотрудники продолжают следить за ситуацией с беспилотников.
«Вблизи населенных пунктов Гашей, Цолга и Балта незначительное повышение уровня воды в реке Сухара», - говорится в сообщении.
Отмечается также, что в Заиграевском районе на реке Илька уровень воды снижается, а дорожное сообщение с населенными пунктами Челутай и Шабур восстановлено.
Ранее жители села Новоильинск в Бурятии остались без электричества и воды из-за затоплений на фоне паводков.
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