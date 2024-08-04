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Из зон подтопления в Бурятии эвакуировали свыше 100 жителей

В Бурятии из-за подтопления Заиграевского, Тарбагатайского и Мухоршибирского района ввели режим ЧС республиканского масштаба, эвакуировали более 100 жителей.
Дарина Криц 2024-08-04 04:37:45
© Фото: МЧС РФ

Из-за сложной паводковой ситуации в Бурятии ввели режим чрезвычайной ситуации республиканского уровня. В опасном положении находятся три района - Заиграевский, Тарбагатайском, Мухоршибирском.

Из частных жилых домов вывезли более 100 человек, их разместили в ПВР. Местная прокуратура намерена проследить за соблюдением прав эвакуированных, а также за условиями их проживания и за обеспечением граждан необходимой помощью.

«Органы прокуратуры республики осуществляют контроль за соблюдением прав граждан, эвакуированных из зон затопления в Заиграевском и Мухоршибирском районах. Из частных домовладений улуса Бом, села Хонхолой и улуса Дархитуй вывезены более 100 жителей, которые размещены во временных пунктах пребывания», - сообщила местная прокуратура.

Свыше 370 приусадебных участков и десяток домов оказались подтопленными в Тарбагатайском районе. Жители потеряли скот и урожай. В Заиграевском районе под водой оказались 30 участков и три частных дома, 10 человек вывезены в пункты временного разрешения. Существовал риск размыва железнодорожной инфраструктуры, но откосы и насыпи удалось укрепить при помощи противоразмывного поезда ВСЖД.

Уточняется, что в Мухоршибирском районе произошел перелив дамбы на Хонхолойском водохранилище.

Подтопление повлияло и на автомобильное движение. На сутки остановили движение на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» - с 540-го по 590-й километр. Глава Бурятия Алексей Цыденов также сообщил, что на трассе Улан-Удэ - Чита движение остановлено из-за размытия участка дороги.

#в стране и мире #Прокуратура #бурятия #режим ЧС #Паводки #эвакуация жителей
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