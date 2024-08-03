В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня после прорыва дамбы

В Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня после паводков и прорыва дамбы. Об этом сообщает правительство республики.

«С сегодняшнего дня введён режим ЧС республиканского уровня», - заявил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он отметил, что место прорыва дамбы находится в шести километрах от ближайшего населённого пункта. В связи с этим не прогнозируется волновое воздействие.

«Работа продолжится всю ночь до утра. Все необходимое сделаем, людям, которые пострадали, помощь окажем», - сообщил глава республики.

Ранее в Бурятии перекрыли движение на федеральной дороге Р-258 «Байкал» в связи с прорывом дамбы.