Водители более суток стоят на трассе в Бурятии из-за размытия моста

Люди более суток стоят в пробке на трассе «Байкал» в Бурятии после перекрытия из-за угрозы затопления моста через реку Тугнуй, затор образовался спустя час после ограничения движения, всего вышли из строя три моста. Об этом «Звезде» рассказал водитель Анатолий.

«Везу груз, опаздываю уже на сутки. Сказали, мост будут чинить двое суток, а впереди еще два размытых моста, то есть шесть дней будем стоять. Но службы справляются быстрее, может откроют раньше», - сказал Анатолий.

Его автомобиль остановили практически перед мостом, уже в тот момент конструкции опоры шатались из-за сильного потока воды, добавил Анатолий. Ранее в МВД сообщали об ограничении движения на отдельном участке трассы «Байкал» - с 556 по 587 километр.

По данным главы Бурятии Алексея Цыденова, размыты мосты через реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка и подъезды к ним. Изначально движение ограничивалось на сутки, но допускалось более долгое проведение ремонтных работ.

Напомним, накануне в регионе был введен режим ЧС республиканского уровня из-за паводков и прорыва дамбы на Хонхолойском водохранилище. Потоки воды снесли два автомобильных и три пешеходных моста, подтопленными оказались более 200 домов.