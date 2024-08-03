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Движение на трассе Улан-Удэ - Чита остановлено из-за размытия участка

Глава республики заявил, что восстановительные работы могут занять больше суток.
Мария Зайцева 2024-08-03 22:05:32
© Фото: МВД Бурятии

На трассе Улан-Удэ - Чита в Бурятии остановили движение в результате размытия участка дороги из-за обильных осадков и подъема уровня воды. Об этом сообщает глава республики Алексей Цыденов.

«На 589 км полностью размыт участок дороги. На трех мостах — это реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка — подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам», - говорится в сообщении.

Цыденов отметил, что движение остановлено на сутки, но восстановительные работы могут занять больше времени.

Он сообщил, что альтернативным объездом является региональная дорога Улан-Удэ - Романовка - Чита.

Ранее в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня после паводков и прорыва дамбы.

#в стране и мире #бурятия #движение #трасса #Улан-Удэ #Паводки #алексей цыденов
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