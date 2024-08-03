На трассе Улан-Удэ - Чита в Бурятии остановили движение в результате размытия участка дороги из-за обильных осадков и подъема уровня воды. Об этом сообщает глава республики Алексей Цыденов.

«На 589 км полностью размыт участок дороги. На трех мостах — это реки Тугнуй, Сухара и Хонхолойка — подмыты мосты, подмыты подъезды к мостам», - говорится в сообщении.

Цыденов отметил, что движение остановлено на сутки, но восстановительные работы могут занять больше времени.

Он сообщил, что альтернативным объездом является региональная дорога Улан-Удэ - Романовка - Чита.

Ранее в Бурятии ввели режим ЧС республиканского уровня после паводков и прорыва дамбы.