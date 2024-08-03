Движение на трассе «Байкал» в Бурятии перекрыли из-за прорыва дамбы

На федеральной дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыли движение с 556 по 587 километр трассы. Об этом сообщает МВД республики.
Участок дороги перекрыли из-за подтопления, связанного с прорывом дамбы.
Сообщается, что сотрудники полиции оказывают помощь населению и экстренным службам.
«Сотрудники Госавтоинспекции контролируют безопасность дорожного движения на автодорогах района», - говорится в сообщении.
Ранее в соседнем в Забайкалье реки вышли из берегов и подтопили 55 домов.
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