Движение на трассе «Байкал» в Бурятии перекрыли из-за прорыва дамбы

На федеральной дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыли движение с 556 по 587 километр трассы. Об этом сообщает МВД республики.

Участок дороги перекрыли из-за подтопления, связанного с прорывом дамбы.

Сообщается, что сотрудники полиции оказывают помощь населению и экстренным службам.

«Сотрудники Госавтоинспекции контролируют безопасность дорожного движения на автодорогах района», - говорится в сообщении.

Ранее в соседнем в Забайкалье реки вышли из берегов и подтопили 55 домов.