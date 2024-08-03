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Движение на трассе «Байкал» в Бурятии перекрыли из-за прорыва дамбы

Перекрыто движение по федеральной автодороге Р-258 «Байкал».
Мария Зайцева 2024-08-03 18:37:26
© Фото: Виталий Тимкив, РИА Новости © Видео: МВД Бурятии

На федеральной дороге Р-258 «Байкал» в Бурятии перекрыли движение с 556 по 587 километр трассы. Об этом сообщает МВД республики.

Участок дороги перекрыли из-за подтопления, связанного с прорывом дамбы.

Сообщается, что сотрудники полиции оказывают помощь населению и экстренным службам.

«Сотрудники Госавтоинспекции контролируют безопасность дорожного движения на автодорогах района», - говорится в сообщении.

Ранее в соседнем в Забайкалье реки вышли из берегов и подтопили 55 домов.

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