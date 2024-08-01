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Полиция арестовала десятки человек после стычек на Даунинг-стрит

В британской столице не утихают волнения на фоне трагедии в Саутпорте, где погибли дети. Люди собрались у резиденции премьер-министра, где их начала арестовывать полиция.
Марина Крижановская 2024-08-01 02:39:35
© Фото: @engshield X.com

Лондонская полиция начала арестовывать людей, собравшихся на акцию протеста у резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера на Даунинг-стрит.

Прецедентом стала гибель трех детей и ранения еще нескольких человек в городе Саутпорт на северо-западе страны. Во время митинга начались столкновения с полицией. О задержаниях сообщила газета Telegraph, добавив, что беспорядки также происходят и в Хартпуле.

«Сотни людей собрались у Даунинг-стрит в Лондоне. Столичная полиция предупредила, что "любые беспорядки будут быстро пресекаться", и разрешила протестующим оставаться в непосредственной близости от въездных ворот на Даунинг-стрит до 20:30 (22:30 по московскому времени), после чего необходимо было покинуть территорию», - написали местные журналисты.

Далее отмечается, что по истечении отведенного для протеста времени стражи правопорядка начали окружать протестующих и производить десятки арестов.

Напомним, во время стычек у резиденции британского премьера толпа бросала в полицию файеры и бутылки, кто-то выкрикивал антииммигрантские лозунги.

В понедельник, 29 июля, в Саутпорте 17-летний подросток во время группового танцевального мастер-класса напал с ножом на детей и сотрудников. Его задержали.

Сообщается, что он родился в валлийском Кардиффе. По информации газеты The Times, друг семьи подозреваемого рассказал, что они сбежали в Великобританию от геноцида в Руанде.

#в стране и мире #протесты #Великобритания #лондон #полиция #Даунинг-стрит #аресты #стычки с полицией
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