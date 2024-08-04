Представитель МИД РФ Мария Захарова призвала властей Британии прекратить применять насилие к протестующим. Комментарий опубликовали на сайте Министерства иностранных дел России.

«Британские власти и полиция должны действовать исключительно на основании законов. Напоминаем, что граждане имеют полное право на выражение несогласия с политикой властей», - сообщила Мария Захарова.

В МИД РФ упомянули об обвинениях Лондона в адрес Москвы, связанных с подавлением инакомыслия и цензурой.

Ранее стало известно о протестующих британцах, которые выкрикивали у резиденции премьер-министра Великобритании Кира Стармера лозунги против иммигрантов. Сотрудники правоохранительных органов произвели десятки арестов жителей, несогласных с политикой властей.

Напомним, что протесты в городах Британии начались после убийства детей во время танцевального мастер-класса в Саутпорте. В результате нападения погибли три девочки шести, семи и девяти лет. Сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленника, им оказался 17-ти летний подросток. По данным СМИ, подозреваемый ранее просил убежище.