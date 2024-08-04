В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

В деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити холл» появился новый свидетель, который подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды* к преступлению. Об этом свидетельствуют судебные документы.

«У следствия и суда... есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», приводит РИА Новости текст документа.

Шарипзода* был задержан и отправлен в СИЗО в апреле, он является 11-ым арестованным по этому делу. По данным ФСБ, вместе с другими задержанными обвиняемый переводил деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовали в теракте, один из них также вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.

Шарипзода* пытался обжаловать решение суда, однако оно осталось в силе без изменений.

Трагедия в «Крокусе» произошла в подмосковном Красногорске 22 марта, жертвами стрельбы и пожара стали 145 человек. Всего по этому делу проходят 12 человек. По словам генпрокурора Игоря Краснова, теракт стал следствием допущения просчетов со стороны уполномоченных органов власти.

* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.