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В деле о теракте в «Крокусе» появился новый свидетель

Согласно указаниям очевидца, ранее задержанный Мухаммад Зоир Шарипзода* причастен к совершению преступления.
Елизавета Кондрикова 2024-08-04 12:20:46
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

В деле о теракте в концертном зале «Крокус Сити холл» появился новый свидетель, который подтвердил причастность Мухаммада Зоира Шарипзоды* к преступлению. Об этом свидетельствуют судебные документы.

«У следствия и суда... есть основания для вывода о наличии сведений об обоснованности причастности к совершению инкриминируемого ему преступления, поскольку очевидец указал на него как на лицо, совершившее преступление», приводит РИА Новости текст документа.

Шарипзода* был задержан и отправлен в СИЗО в апреле, он является 11-ым арестованным по этому делу. По данным ФСБ, вместе с другими задержанными обвиняемый переводил деньги на приобретение огнестрельного оружия и транспортных средств, которые использовали в теракте, один из них также вербовал пособников теракта и финансировал его исполнителей.

Шарипзода* пытался обжаловать решение суда, однако оно осталось в силе без изменений.

Трагедия в «Крокусе» произошла в подмосковном Красногорске 22 марта, жертвами стрельбы и пожара стали 145 человек. Всего по этому делу проходят 12 человек. По словам генпрокурора Игоря Краснова, теракт стал следствием допущения просчетов со стороны уполномоченных органов власти.

* Внесен в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга.

#Теракт #свидетель #красногорск #Крокус сити холл #дело о теракте
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