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Еще одного готовившего теракт в «Крокусе» заключили под стражу

По решению суда, он будет находиться в следственном изоляторе до 22 мая.
Анна Назайкина 2024-04-05 18:03:29
© Фото: moscowcourts, Telegram © Видео: moscowcourts, Telegram

Еще одного фигуранта, участвующего в подготовке теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл», отправили в СИЗО. Об этом сообщается в Telegram-канале судов общей юрисдикции города Москвы.

Соответствующую меру пресечения Басманный суд избрал для Шарипзоды Мухаммада Зоира, уроженца Таджикистана. Его обвиняют по статье о теракте.

По решению суда, он проведет под стражей 1 месяц и 18 дней. Таким образом, обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 22 мая.

Напомним, теракт в подмосковном Красногорске произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта рок-группы «Пикник» четыре террориста с автоматами в камуфляже зашли в концертный зал «Крокуса» и начали расстреливать всех, кого видели, а затем подожгли здание. В результате произошедшего погибли 144 человека, еще 551 пострадал.

#в стране и мире #Теракт #арест #суд #СИЗО #Крокус сити холл
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