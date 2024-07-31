В Генпрокуратуре рассказали о просчетах, приведших к терактам в «Крокусе» и Дагестане

Теракты в «Крокусе» и на территории Республики Дагестан стали следствием допущения просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Такое заявление сделал генпрокурор Игорь Краснов.

«Совершением террористических актов в Московской области, Республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу», - заявил он.

По словам главы ведомства, это требует иного уровня проведения проверок и реагирования в области противодействия терроризму.

Напомним, что 22 марта в «Крокусе» произошла трагедия, унесшая жизни 145 человек. Боевики открыли огонь по людям, ожидавшим концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание и скрылись с места преступления. Всего по этому делу арестованы 12 человек.

Кроме того, 23 июня в двух дагестанских городах, Махачкале и Дербенте, вооруженные боевики-исламисты напали на два православных храма и две синагоги, а также пост ДПС. В результате погибли 22 человека.