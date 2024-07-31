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В Генпрокуратуре рассказали о просчетах, приведших к терактам в «Крокусе» и Дагестане

По словам генпрокурора Краснова, требуется другой уровень проведения проверок и реагирования в сфере противодействия терроризму.
Глеб Владовский 2024-07-31 14:04:31
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Теракты в «Крокусе» и на территории Республики Дагестан стали следствием допущения просчетов со стороны уполномоченных органов власти. Такое заявление сделал генпрокурор Игорь Краснов.

«Совершением террористических актов в Московской области, Республике Дагестан брошен вызов правоохранительной системе, всему российскому обществу», - заявил он.

По словам главы ведомства, это требует иного уровня проведения проверок и реагирования в области противодействия терроризму.

Напомним, что 22 марта в «Крокусе» произошла трагедия, унесшая жизни 145 человек. Боевики открыли огонь по людям, ожидавшим концерт группы «Пикник», после чего подожгли здание и скрылись с места преступления. Всего по этому делу арестованы 12 человек.

Кроме того, 23 июня в двух дагестанских городах, Махачкале и Дербенте, вооруженные боевики-исламисты напали на два православных храма и две синагоги, а также пост ДПС. В результате погибли 22 человека.

#в стране и мире #теракты #Генпрокуратура РФ #Игорь Краснов
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