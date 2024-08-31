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В жилом доме в Белгороде после обстрела полностью обрушился потолок

Корреспондент показал разрушенный и обгоревший дом в Белгороде.
Мария Зайцева 2024-08-31 10:20:12
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

В домах Белгорода после обстрела ВСУ обрушен потолок, выбиты окна и обуглены стены. Корреспондент «Звезды» показал обстановку в одном из таунхаусов, а местная жительница рассказала, как прошли первые минуты удара по городу.

«Сумасшедший обстрел, очень быстрый, молниеносный. Некогда было подумать даже что делать, обычно прячемся в туалет, но стало страшно. Казалось, что переломятся все плиты и нас накроет», — рассказала Таисия.

Корреспондент показал трехэтажный дом в Белгороде, который стал одним из мест прилета снаряда РСЗО Vampire. В доме возник пожар, обвалилась крыша, белая мебель в результате воздействия огня приобрела черный цвет.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте по факту обстрела ВСУ. Губернатор города Вячеслав Гладков сообщил о пяти погибших и 46 пострадавших. В их число входят семь детей, один из них в тяжелом состоянии.

Киевский режим атаковал город вечером в пятницу. В результате повреждены автомобили, многоквартирные дома, произошли пожары в частных домовладениях.

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