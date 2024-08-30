МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Белгородчине семь человек пострадали и один погиб от обстрела ВСУ

По данным губернатора Гладкова, в области загорелись два дома в результате прилетов.
Глеб Владовский 2024-08-30 21:50:52
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

В Белгородской области погиб мирный житель, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Предварительно, ранены 7 мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Гладков также добавил, что в посёлке Дубовое загорелись два частных дома. Экстренные службы выехали по адресам и приступили к ликвидации возгораний.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, в пятницу, 30 августа пострадали два человека в результате атаки по двум населенным пунктам в регионе.

#белгородская область #белгород #Вячеслав Гладков #обстрел всу
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 