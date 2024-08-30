В Белгородчине семь человек пострадали и один погиб от обстрела ВСУ

В Белгородской области погиб мирный житель, еще семеро получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Предварительно, ранены 7 мирных жителей. Бригады СМП выехали на места и доставляют раненых в медицинские учреждения», - написал в своем Telegram-канале глава региона.

Гладков также добавил, что в посёлке Дубовое загорелись два частных дома. Экстренные службы выехали по адресам и приступили к ликвидации возгораний.

Белгородская область регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских боевиков. Так, в пятницу, 30 августа пострадали два человека в результате атаки по двум населенным пунктам в регионе.