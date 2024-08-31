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Следком завел дело о теракте после удара ВСУ по Белгороду

СК устанавливает обстоятельства и причастных к теракту.
Мария Зайцева 2024-08-31 09:23:09
© Фото: vvgladkov, telegram

В связи с террористической атакой Украины на Белгород и Белгородский район возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ (террористический акт)», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела погибли пять мирных жителей, а пострадали не менее 46 человек, включая семерых несовершеннолетних.

Кроме этого, в результате атаки были повреждены объекты гражданской инфраструктуры.

Следком отметил, что действиям причастных лиц дадут оценку, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Вечером в пятницу киевский режим нанес удар по Белгороду кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. Губернатор города Вячеслав Гладков сообщил о разрушениях в многоквартирных жилых домах и о повреждениях автомобилей.

#Теракт #ВСУ #белгород #атака #пострадавшие #Уголовное дело #погибшие #СК #Следственный комитет РФ
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