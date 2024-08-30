Число погибших при обстреле ВСУ Белгорода возросло до 5

Количество погибших при обстреле украинскими боевиками Белгорода и Белгородской области возросло до пяти. Об этом заявил глава региона Вячеслав Гладков.

«От полученных ранений одна женщина и четверо мужчин скончались на месте до приезда скорой помощи», - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор Белгородской области сообщил, что при атаке ВСУ также ранены 37 мирных жителей, среди них 6 детей. Сейчас все они доставлены в больницы Белгорода, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Гладков отметил, что украинские боевики нанесли удар кассетными боеприпасами из РСЗО Vampire. По его словам, в Белгороде имеются разрушения в многоквартирных домах и повреждены автомобили. Кроме того, в Белгородском районе в результате прямых попаданий загорелись два дома, очаги возгорания оперативно потушены спасателями.

На данный момент на местах работают оперативные службы, специалисты строительных организаций, управ и управляющих компаний, отметил Гладков.