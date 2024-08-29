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Эксперт Клименко: к делу Дурова привлекут других сотрудников Telegram

По его словам, привлекать других сотрудников Telegram начнут для того, чтобы раскрутить историю и создать «массовку».
Мария Зайцева 2024-08-29 08:34:42
© Фото: Stanislav Kogiku, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Команду сотрудников Telegram тоже начнут привлекать к расследованию о создателе мессенджера Павле Дурове. Об этом «Звезде» рассказал ректор Евразийского международного университета Константин Клименко, который ранее выдвинул кандидатуру бизнесмена на Нобелевскую премию мира.

По его словам, сотрудников платформы привлекут, чтобы раскрутить историю и создать «массовку». Поэтому его не удивляет факт, что уже затронули брата Павла.

«Брат у него действительно задействован в управлении этим проектом», - объяснил он.

Ректор сообщил, что ранее позвал Дурова выступить спикером на инвестиционном форуме БРИКС в Дубае, который пройдет с 5 по 7 ноября. Когда главу Telegram арестовали, Клименко начали звонить зарубежные СМИ с вопросом, вычеркнут ли Дурова из списка гостей, на что он выразил недоумение.

«На мой взгляд, ситуация абсурдна, даже с юридической точки зрения», - отметил Клименко, говоря про арест бизнесмена.

В среду стало известно об объявлении брата Павла Дурова, Николая, в розыск во Франции. При этом самому Павлу предъявили обвинение, после чего он покинул суд в Париже и уехал на авто.

#брикс #нобелевская премия мира #арест #наш эксклюзив #павел дуров #ректор
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