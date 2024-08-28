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Макрон предлагал Дурову перенести штаб-квартиру Telegram в Париж

Макрон обсуждал этот вопрос на обеде с Дуровым.
Мария Зайцева 2024-08-28 08:49:00
© Фото: IMAGO, Stefan Lafrentz, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон предлагал основателю Telegram Павлу Дурову перенести штаб-квартиру компании в Париж. Об этом со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, сообщает газета Wall Street Journal.

По данным собеседников издания, это произошло в 2018 году на обеде Макрона и Дурова.

«Макрон предложил родившемуся в России Дурову перенести Telegram в Париж... Дуров тогда отказался», - говорится в сообщении.

По информации источников, тогда же президент Франции обсудил с бизнесменом предоставление ему гражданства страны.

Павла Дурова арестовали в аэропорту во Франции 24 августа, обвинив в 12 преступлениях. Макрон заявил, что арест не был политическим решением. Затем стало известно, что глава Франции до сих пор активно пользуется мессенджером Telegram.

#Париж #эммануэль макрон #Telegram #павел дуров #Штаб-квартира
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