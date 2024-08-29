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Овечкин заявил, что видеть Дурова в тюрьме не хотелось бы

Ранее сообщалось, что бизнесмену предъявили обвинение, после чего его освободили под судебный надзор.
Глеб Владовский 2024-08-29 16:05:39
© Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press

Не хотелось бы видеть основателя Telegram Павла Дурова в тюрьме. Такое заявление сделал российский хоккеист Александр Овечкин.

«Не знаком с Дуровым, но не хочется видеть его в тюрьме. Дай Бог, чтобы его отпустили и он наслаждался жизнью», - цитирует слова спортсмена Sport24.

Ранее сообщалось, что бизнесмену предъявили обвинение, после чего тот покинул здание суда на частном автомобиле. Уточняется, что миллиардера освободили под судебный надзор.

Напомним, что вечером 24 августа Дурова задержали по прибытии в парижский аэропорт. Ему инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере. Кроме того, бизнесмена подозревают в возможном насилии в отношении ребенка.

В свою очередь в Кремле заявили о готовности оказать помощь миллиардеру как гражданину РФ. 

#Задержание #Telegram #павел дуров #Александр Овечкин
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