Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.
«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», - написал Макрон на своей странице в соцсети X.
Он также добавил, что по данному делу решение должны выносить судьи.
Напомним, что задержание бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова произошло в субботу вечером в аэропорту пригорода французской столицы. По данным местных СМИ, ему вменяют ряд серьезных преступлений, таких как пособничество педофилии, мошенничеству и терроризму.
В российском дипломатическом ведомстве сообщили, что российское посольство во Франции сразу начало предпринимать необходимые шаги, чтобы прояснить ситуацию с задержанием бизнесмена.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»