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Макрон заявил, что решение об аресте Дурова не является политическим

По словам французского президента, задержание основателя Telegram было произведено в рамках продолжающегося расследования.
Игнат Далакян 2024-08-26 17:24:45
© Фото: Gao Jing, XinHua, Globallookpress

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что решение об аресте основателя Telegram Павла Дурова не является политическим.

«Задержание главы Telegram на территории Франции было произведено в рамках продолжающегося расследования. Это ни в коем случае не политическое решение», - написал Макрон на своей странице в соцсети X.

Он также добавил, что по данному делу решение должны выносить судьи.

Напомним, что задержание бизнесмена и основателя Telegram Павла Дурова произошло в субботу вечером в аэропорту пригорода французской столицы. По данным местных СМИ, ему вменяют ряд серьезных преступлений, таких как пособничество педофилии, мошенничеству и терроризму.

В российском дипломатическом ведомстве сообщили, что российское посольство во Франции сразу начало предпринимать необходимые шаги, чтобы прояснить ситуацию с задержанием бизнесмена.

#Эмманюэль Макрон #Задержание #Telegram #павел дуров
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