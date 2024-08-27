В Кремле готовы оказать Дурову поддержку как гражданину РФ

В Кремле готовы оказать необходимое содействие арестованному во Франции основателю мессенджера Telegram Павлу Дурову, так как он является гражданином России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Надеемся, что господин Дуров обладает всеми возможностями для реализации своей правовой защиты. Естественно, с учетом его российского гражданства мы готовы оказывать всю необходимую помощь и содействие. Но здесь ситуация осложнена тем, что он является и гражданином Франции тоже», - заявил Песков журналистам.

Представитель Кремля отметил, что Дурову предъявлены серьезные обвинения и они требуют соответствующей доказательной базы. В ином случае французские власти продемонстрируют, что они ограничивают свободу коммуникаций и напрямую запугивают руководителя крупной международной компании.

«То есть налицо будет именно политика, наличие которой в этой истории вчера отрицал господин Макрон», - подчеркнул Песков.

Французские власти задержали Павла Дурова вечером 24 августа, когда он прилетел в парижский аэропорт. Ему инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что арест не является политическим.