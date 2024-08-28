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Politico раскрыло подробности о деле братьев Дуровых

Издание отмечает, что ордер на арест Павла Дурова и его старшего брата Николая выдали 25 марта.
Игнат Далакян 2024-08-28 15:21:17
© Фото: lukomore. org, Global Look Press

Ордера на арест основателя Telegram Павла Дурова и его брата Николая выдали во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении детским порно и его распространении. Об этом пишет издание Politico.

В статье говорится, что ордера на арест выдали 25 марта, после того как платформа «не дала ответа» на более ранний судебный запрос об идентификации пользователя Telegram.

Издание отмечает, что французское тайное расследование в отношении мессенджера - более масштабное и началось на несколько месяцев раньше, чем было известно ранее. Об этом говорится в документе, которым поделился человек, непосредственно вовлеченный в это дело.

В нем также подчеркивается, что Telegram не сотрудничал с французскими и европейскими властями в других делах.

Ранее появилась информация, что старший брат Павла Дурова Николай объявлен в розыск во Франции. На данный момент его местоположение неизвестно.

Напомним, что основателя Telegram Павла Дурова задержали в аэропорту в парижском пригороде 24 августа. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что задержание не является политически мотивированным. В Кремле заявили о готовности оказать бизнесмену поддержку как гражданину России.

#в стране и мире #Франция #Задержание #арест #павел дуров
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