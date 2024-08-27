Во Франции раскрыли судьбу ассистентки Дурова

Ассистентку и телохранителя основателя Telegram Павла Дурова, которых задержали вместе с ним, отпустили после допроса. Об этом сообщает французское агентство AFP со ссылкой на источник.
Предположительно, спутницей Дурова может быть Юлия Вавилова, которая в социальных сетях позиционирует себя как бизнес-коуч и блогер.
По данным агентства, бизнесмен хотел провести в Париже как минимум один вечер и устроить ужин.
Павла Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже поздно вечером 24 августа, куда он прибыл на частном самолете.
Ранее стало известно, что ОАЭ направили правительству Франции запрос на предоставление консульских услуг бизнесмену.
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