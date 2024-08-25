Стало известно о планах Павла Дурова в Париже

Основатель Telegram Павел Дуров рассчитывал провести в Париже как минимум вечер и устроить ужин. Об этом сообщило агентство AFP. В столице Франции предпринимателя сопровождали охранник и ассистентка. Один из следователей предположил, что Дуров знал, что находится в розыске, однако прилетел в Париж из «чувства безнаказанности».

Напомним, Дуров был задержан в аэропорту Ле-Бурже, куда прилетел на частном самолете из Баку. Официальных заявлений по поводу его задержания французские власти не делали. По предварительной информации, предпринимателя подозревают в отмывании доходов, наркотрафике и отказе от сотрудничества с властями. По совокупности обвинений Дурову грозит до 20 лет тюрьмы.

Посольство России потребовало обеспечить защиту законных интересов основателя Telegram и предоставить к нему консульский доступ. Пока запрос оставлен без внимания.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в случае с Дуровым узнается почерк либеральных диктатур.

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