МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ОАЭ потребовали от Франции предоставит Дурову доступ к услугам консула

Абу-Даби направили в Париж требование предоставить их задержанному гражданину Павле Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам.
Дарина Криц 2024-08-27 01:36:33
© Фото: lukomore. org Global Look Press

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что потребовали у Франции предоставить задержанному там бизнесмену российского происхождения Павле Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам. С соответствующим заявлением выступил МИД ближневосточного государства.

Напомним, что Дуров является гражданином сразу нескольких государств: Российской Федерации, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис.

«ОАЭ сообщили, что внимательно следят за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, основателя приложения Telegram, арестованного французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. Правительству Франции направлен запрос на предоставление всех консульских услуг ему срочно», - заявили в МИД Эмиратов.

В ведомстве добавили, что главным приоритетом для ОАЭ является забота о гражданах, защита их интересов, а также «отслеживание их дел и обеспечение всех аспектов заботы о них».

Французские власти задержали бизнесмена Павла Дурова поздно вечером 24 августа, когда он прилетел в парижский аэропорт. Ему инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере.

#в стране и мире #Франция #мид #оаэ #Задержание #павел дуров #консульские услуги
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 