ОАЭ потребовали от Франции предоставит Дурову доступ к услугам консула

Объединенные Арабские Эмираты заявили, что потребовали у Франции предоставить задержанному там бизнесмену российского происхождения Павле Дурову доступ ко всем необходимым консульским услугам. С соответствующим заявлением выступил МИД ближневосточного государства.

Напомним, что Дуров является гражданином сразу нескольких государств: Российской Федерации, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис.

«ОАЭ сообщили, что внимательно следят за делом гражданина Эмиратов Павла Дурова, основателя приложения Telegram, арестованного французскими властями в аэропорту Ле-Бурже. Правительству Франции направлен запрос на предоставление всех консульских услуг ему срочно», - заявили в МИД Эмиратов.

В ведомстве добавили, что главным приоритетом для ОАЭ является забота о гражданах, защита их интересов, а также «отслеживание их дел и обеспечение всех аспектов заботы о них».

Французские власти задержали бизнесмена Павла Дурова поздно вечером 24 августа, когда он прилетел в парижский аэропорт. Ему инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере.