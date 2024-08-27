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Часть фигурантов дела о теракте на Крымском мосту скрылись вне России

Некоторые исполнители и организаторы теракта на Керченском (Крымском) мосту скрылись от СК РФ за пределами России.
Дарина Криц 2024-08-27 05:36:26
© Фото: Константин Михальчевский, РИА Новости

Причастные к подрыву Керченского моста организаторы и некоторые исполнители скрылись за границей от органов Следственного комитета России. Об этом сообщил ТАСС, у которого в распоряжении оказались материалы дела.

При этом в СК РФ призвали продолжить процесс установления ответственных за теракт на объекте российской инфраструктуры, а также связи между ними.

«Продолжить проведение следственных и иных процессуальных действий, направленных на установление организаторов и исполнителей преступления, находящихся за пределами РФ, наличия между ними длительных устойчивых связей и организованного характера взаимодействия», - указали в ведомстве.

Дополнительно сообщается, что в процессе расследования и установления всех обстоятельств дела российские специалисты контактировали с армянскими, грузинскими и китайскими коллегами. В общей сложности проведены более 30 судебных экспертиз, проанализированы данные камер видеонаблюдения, осмотрены телефоны и прочие электронные носители информации обвиняемых.

Напомним, взрыв на Керченском мосту произошел 8 октября 2022 года. Тогда ранним утром взорвался следовавший по мосту грузовик, в результате чего обвалились некоторые пролеты моста. В 2023 году глава СБУ Василий Малюк признался в совершении теракта на этом мосту.

В этом году стало известно, что объект в 2022 году взорвали бомбой мощностью 10 тонн тротила, основу взрывчатки составляло спрятанное в бобины полиэтиленовой пленки твердое ракетное топливо.

Позднее, 15 июля 2023 года, киевские боевики совершили в отношении моста еще один теракт, используя беспилотные катера со взрывчаткой. В результате был поврежден один из пролетов и погибла семейная пара, проезжавшая в момент взрыва по мосту. Их дочь получила ранения.

#в стране и мире #Теракт #Крымский мост #Керченский мост #СК РФ #скрылись от следствия #организаторы и исполнители
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