Взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября прошлого года, за этим последовали удары возмездия ВС РФ по объектам военной инфраструктуры на Украине.

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Террористический акт на Крымском мосту 8 октября 2022 года - дело рук Службы безопасности Украины. В этом признался глава ведомства Василий Малюк, выступая перед журналистами.

«Сотрудники СБУ делают все. Разрушение Крымского моста - это одна из наших операций», - заявил глава СБУ Василий Малюк.

Напомним, взрыв на Крымском мосту прогремел рано утром 8 октября прошлого года. Как удалось установить экспертам, взорвался грузовик. В результате четыре человека погибли, обрушилась часть шоссейного полотна, сгорели семь железнодорожных цистерн с топливом.

Это не единственная атака киевского режима на переправу. В ночь на 17 июля произошло новое ЧП на мосту. В результате взрыва погибла супружеская пара, их 14-летняя дочь получила тяжелые ранения, но осталась жива. Мост был атакован двумя украинскими надводными беспилотниками, один из пролетов получил повреждения. Украинский министр обороны Алексей Резников пообещал и дальше совершать атаки на гражданский объект, назвав это «нормальной тактикой».