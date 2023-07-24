В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Девочку, которая лишилась родителей при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы

Елизавета Кондрикова
17:23 24.07.2023
Минздрав: состояние 14-летнего ребенка оценивается как стабильное.
Девочку, которая лишилась родителей при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press
Читайте нас на:

В понедельник 24 июля врачи выписали девочку, которая пострадала при теракте на Крымском мосту ночью 17 июля. Состояние подростка стабильное. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы, где ей было проведено все необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», - сказал Алексей Кузнецов.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские беспилотные надводные аппараты. В результате происшествия погибли два взрослых человека и пострадала одна девочка. 14-летняя пострадавшая проходила лечение в Москве.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:23 В стране и мире
Девочку, которая лишилась родителей при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы
17:06 В стране и мире
Парламент Израиля одобрил первую часть судебной реформы
16:53 В стране и мире
Движение на проспектах Лихачева и Комсомольском в Москве восстановлено
16:26 В стране и мире
Грету Тунберг оштрафовали вместо заключения под стражу
16:13 Вопросы истории
Суд признал факт нацистского геноцида в Московской области в годы Великой Отечественной
Популярное
Фигуристка Медведева попала в ДТП на такси
Следователи доказали причастность ангарского маньяка к убийству еще трех женщин
Видео
В Кисловодске 4 авто оказались под завалами из-за обрушения стены
Видео
Риск во имя правосудия: как профессия следователя объединяет более 20 тысяч людей по всей стране
New York Post: Байден заявлял в 1991 году, что не доживет до 2020-го
Видео
Пострадавшую при теракте на Крымском мосту девочку доставили в Москву
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.