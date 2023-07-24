Девочку, которая лишилась родителей при теракте на Крымском мосту, выписали из больницы

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В понедельник 24 июля врачи выписали девочку, которая пострадала при теракте на Крымском мосту ночью 17 июля. Состояние подростка стабильное. Об этом сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Девочку выписали из Российской детской клинической больницы, где ей было проведено все необходимое лечение. Состояние удовлетворительное, в стационарной медицинской помощи она не нуждается», - сказал Алексей Кузнецов.

В ночь на 17 июля Крымский мост атаковали украинские беспилотные надводные аппараты. В результате происшествия погибли два взрослых человека и пострадала одна девочка. 14-летняя пострадавшая проходила лечение в Москве.