Трамп сообщил окончательную дату дебатов с Харрис

Бывший глава Белого дома Дональд Трамп сообщил, когда состоятся его дебаты с кандидатом от Демократической партии на выборах президента США Камалой Харрис.

По его информации, он договорился с ней о дате 10 сентября. Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social.

«Я достиг договоренности с радикально левыми демократами о дебатах с товарищем Камалой Харрис», - приводит слова Трампа RT.

Экс-президент США с конца июля заявляет о намерении провести дебаты с Харрис, после того, как нынешний американский лидер Джо Байден заявил о выходе из президентской гонки.

О готовности провести с Харрис дебаты «в любом виде» Трамп сообщил 30 июля. Потом появилась информация о его договоренности провести 4 сентября теледебаты с Харрис. Девятого августа вице-президент США согласилась провести их 10 сентября.