Трамп заявил о договоренности провести теледебаты с Харрис 4 сентября

Дональд Трамп заявил, что договорился о проведении дебатов со своей оппоненткой Камалой Харрис 4 сентября. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсетях.

«Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября... Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании», - уточнил кандидат в президенты США.

Изначально предполагалось, что дебаты пройдут 10 сентября в эфире телеканала ABC. Однако ранее главным оппонентом Трампа был Джо Байден. Но в связи с тем, что он вышел из президентской гонки, а это повлияло на планы республиканцев по их проведению.

Напомним, что Трамп, несмотря на то, что он называл Харрис «человеком с низким уровнем IQ», заявлял о готовности провести с ней дебаты в любой форме.