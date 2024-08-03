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Трамп заявил о договоренности провести теледебаты с Харрис 4 сентября

Изначально предполагалось, что они пройдут 10 сентября на телеканале ABC.
Глеб Владовский 2024-08-03 07:17:41
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency Globallookpress

Дональд Трамп заявил, что договорился о проведении дебатов со своей оппоненткой Камалой Харрис 4 сентября. Соответствующее сообщение он опубликовал в соцсетях.

«Я договорился с Fox News о проведении дебатов с Камалой Харрис в среду, 4 сентября... Дебаты Fox News пройдут в Великом Содружестве Пенсильвании», - уточнил кандидат в президенты США.

Изначально предполагалось, что дебаты пройдут 10 сентября в эфире телеканала ABC. Однако ранее главным оппонентом Трампа был Джо Байден. Но в связи с тем, что он вышел из президентской гонки, а это повлияло на планы республиканцев по их проведению.

Напомним, что Трамп, несмотря на то, что он называл Харрис «человеком с низким уровнем IQ», заявлял о готовности провести с ней дебаты в любой форме.

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Камала Харрис #президентские выборы в сша
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