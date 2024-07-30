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Трамп заявил о готовности провести с Харрис дебаты «в любом виде»

Экс-президент США Трамп заявил о готовности к дебатам «в любом виде» с Камалой Харрис.
Дарина Криц 2024-07-30 03:39:16
© Фото: Annabelle Gordon Keystone Press Agency Globallookpress

Бывший американский президент и кандидат на новый срок Дональд Трамп заявил о своей готовности к дебатам с Камалой Харрис - вице-президентом США.

В интервью телеканалу Fox News Трамп заявил, что готов к ним, и неважно, в каком виде они пройдут. Таким образом он прокомментировал возможность встретиться с Харрис. Также он ответил утвердительно на вопрос о готовности пообещать с ней дебаты.

«Я не возражаю против наших дебатов в любом виде», - приводит его слова СМИ.

Кроме этого, Трамп подчеркнул, что считает Харрис еще более легким соперником, чем нынешнего главу Белого дома Джо Байдена.

Напомним, действующий президент США принял решение покинуть предвыборную гонку за кресло президента.

После этого Харрис на первом предвыборном митинге перешла в наступление на бывшего главу Белого дома, также она заявила о своем намерении выиграть выборы. Трамп уже тогда выражал готовность встретиться с Харрис «лицом к лицу не один раз».

Как сообщалось 28 июля, во время конференции Bitcoin в городе Нэшвилл Трамп назвал Харрис «человеком с низким уровнем IQ».

#в стране и мире #сша #дебаты #Дональд Трамп #Камала Харрис #выборы-2024
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