Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть Курскую АЭС. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе станции.

В понедельник МИД России сообщил, что визит находится на финальной стадии проработки. В тот же день Гросси подтвердил, что прибудет в Курчатов 27 августа.

Он заявил, что причиной является «серьезная ситуация» в районе объекта. Тогда же он подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией у станции.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ посетить АЭС 17 августа.