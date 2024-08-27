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Гросси прибыл в Курчатов для осмотра Курской АЭС

Его пригласили на АЭС после действий ВСУ.
Мария Зайцева 2024-08-27 10:56:14
© Фото: IMAGO, Christian Spicker, Globallookpress

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл в Курчатов, чтобы осмотреть Курскую АЭС. Об этом «Звезде» сообщили в пресс-службе станции.

В понедельник МИД России сообщил, что визит находится на финальной стадии проработки. В тот же день Гросси подтвердил, что прибудет в Курчатов 27 августа.

Он заявил, что причиной является «серьезная ситуация» в районе объекта. Тогда же он подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией у станции.

Гендиректор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ посетить АЭС 17 августа.

#курчатов #МАГАТЭ #рафаэль гросси #курская аэс
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