Лихачев пригласил Гросси на Курскую АЭС в связи с ухудшением ситуации

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, которая складывается вокруг действующего атомного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации по итогам переговоров.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС. Это уже второй диалог за последнее время. Предыдущие консультации прошли 9 августа.

Пресс-служба «Росатома» отметила, что за последние сутки количество сообщений о подготовке провокации украинскими боевиками в отношении Курской и Запорожской атомных станций кратно возросло. Также уточняется, что действия ВСУ в отношении электростанций могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике планеты.

Подчеркивается, что такие действия киевского режима создают прямую угрозу АЭС, а также подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, сформированные Гросси в 2022 году.

Ранее украинские боевики атаковали беспилотником дорогу, по которой передвигаются сотрудники Запорожской атомной электростанции. В результате никто не пострадал, место удара осмотрели инспекторы МАГАТЭ.