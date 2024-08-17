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Лихачев пригласил Гросси на Курскую АЭС в связи с ухудшением ситуации

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с главой МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.
Игнат Далакян 2024-08-17 15:30:29
© Фото: Сергей Пятаков, РИА Новости

Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев пригласил главу МАГАТЭ Рафаэля Гросси в ближайшее время посетить Курскую атомную станцию и город атомщиков Курчатов и лично оценить ситуацию, которая складывается вокруг действующего атомного объекта. Об этом сообщили в пресс-службе госкорпорации по итогам переговоров.

Глава «Росатома» Алексей Лихачев провел телефонный разговор с руководителем МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Ключевой темой разговора стала ситуация вокруг Курской и Запорожской АЭС. Это уже второй диалог за последнее время. Предыдущие консультации прошли 9 августа.

Пресс-служба «Росатома» отметила, что за последние сутки количество сообщений о подготовке провокации украинскими боевиками в отношении Курской и Запорожской атомных станций кратно возросло. Также уточняется, что действия ВСУ в отношении электростанций могут нанести непоправимый ущерб атомной энергетике планеты.

Подчеркивается, что такие действия киевского режима создают прямую угрозу АЭС, а также подрывают постулаты МАГАТЭ по ядерной безопасности, сформированные Гросси в 2022 году.

Ранее украинские боевики атаковали беспилотником дорогу, по которой передвигаются сотрудники Запорожской атомной электростанции. В результате никто не пострадал, место удара осмотрели инспекторы МАГАТЭ.

#АЭС #Росатом #МАГАТЭ #Алексей Лихачев #телефонный разговор #Запорожская АЭС #рафаэль гросси #курская аэс
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