Глава МАГАТЭ Гросси отправился на строящуюся Курскую АЭС-2

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси завершил осмотр Курской атомной электростанции и отправился на территорию строящейся Курской АЭС-2. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

Как сообщили в Росэнергоатоме, главе МАГАТЭ покажут ход строительства станции. Отмечается, что физический пуск первого энергоблока запланирован на конец этого года. На данный момент Гросси не прокомментировал свой визит и не сообщил о результатах осмотра первой станции.

Курская АЭС-2 строится с целью замещения выбывающих из эксплуатации энергоблоков первой станции. За последнее время там было завершено возведение градирни для первого энергоблока и доставлен корпус атомного реактора для второго энергоблока.

Напомним, что Гросси прибыл в Курчатов 27 августа. Глава МАГАТЭ заявил, что визит связан с «серьезной ситуацией» в районе объекта. Тогда же он подчеркнул, что внимательно следит за ситуацией у станции.