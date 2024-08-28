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Экс-офицер США Дуган: ЦРУ хочет захватить Telegram, чтобы следить за РФ

ЦРУ хотели заключить с Дуровым сделку, но предприниматель не согласился, что и могло привести к его аресту, считает журналист.
Алексей Курильченко 2024-08-28 07:41:23
© Фото: Onur Dogman, Keystone Press Agency, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

Центральное разведывательное управление США может быть причастно к аресту основателя Telegram Павла Дурова во Франции. Американские спецслужбы хотят получить доступ к мессенджеру, чтобы контролировать поступающую оттуда информацию, но Дуров не пошел на сделку с ЦРУ. Об этом в программе «Открытый эфир» заявил бывший офицер морской пехоты и полиции США, независимый журналист Джон Дуган.

«Западное правительство всегда обвиняло Россию в ужасной цензуре. Обвиняли и Китай. Но сейчас мы видим, что реальная цензура исходит с Запада. Они могут контролировать Цукерберга, других людей, но не Дурова. Поэтому они вынуждены его арестовать», - заявил Дуган.

По словам журналиста, обвинения в адрес Дурова в том, что его творение используется для совершения преступлений ничтожны, так как для этих целей нарушители успешно используют и другие соцсети, в том числе и компании Meta*. По мнению Дугана, Дурова арестовали по другой причине - он не принял денег и требований ЦРУ, а спецслужбе нужно получить контроль над Telegram, чтобы использовать его для своих целей.

«Они хотят присматривать за Россией и хотят видеть все группы, которые постят свою информацию. Они также хотят контролировать и американцев. А если вы не можете контролировать нарратив, вы не можете контроллировать американские мозги», - заявил Дуган.

Французские власти задержали Дурова вечером 24 августа в парижском аэропорту. Ему инкриминируют отказ в сотрудничестве в вопросах преступлений, которые совершаются в мессенджере. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что арест не является политически мотивированным. В кремле заявил о готовности оказать Дурову всю необходимую поддержку, так как он является гражданином России.

Полное интервью с Джоном Дуганом смотрите в новом выпуске программы «Открытый эфир» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

 

#ЦРУ #открытый эфир #наш эксклюзив #Telegram #павел дуров #джон дуган
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