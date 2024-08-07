Военкор Поддубный находится в больнице в крайне тяжелом состоянии

Журналист Евгений Поддебный находится в Курской областной больнице, сообщил корреспондент «Звезды» Александр Орлов.

По его словам, сейчас военкору оказывают помощь. Состояние журналиста крайне тяжелое. Врачи делают все, чтобы сохранить его жизнь.

Ранее сообщалось, что корреспондент ВГТРК Поддубный погиб. Потом бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев сообщил, что журналист получил ожоги и травму головы. Официального заявление по поводу его ранения и состояния пока не было.

Евгений Поддубный освещает ход специальной военной операции на Украине. В последние дни он работал в Курской области.