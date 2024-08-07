МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Царев сообщил, что военкор Поддубный ранен, но жив

Эти данные подтвердил и источник «Звезды».
Владимир Рубанов 2024-08-07 22:39:54
© Фото: kremlin.ru

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный жив, сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.

«Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области. Слава Богу! Будет теперь долго жить», - написал он.

Эту информацию подтвердил и корреспондент «Звезды» - сообщается, что Поддубный находится в больнице, к нему пока не пускают.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин со ссылкой на свои источники сообщил, что журналист погиб. Эти данные подтверждали другие военкоры и сам Олег Царев.

Поддубный в последнее время работает в Курской области и освещает ситуацию с попыткой прорыва границы ВСУ.

#Курская область #ранение #журналисты #Олег Царев #военкоры #Евгений Поддубный
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Высшая школа ВДВ
2
«Альфа». 50 лет
3
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
5
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
6
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
8
СВО. Трофеи
9
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
10
Связь в СВО
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 