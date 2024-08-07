Царев сообщил, что военкор Поддубный ранен, но жив

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный жив, сообщил бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Царев.

«Женя точно жив! Ожоги и травма головы! Подтвердили из приемной губернатора Курской области. Слава Богу! Будет теперь долго жить», - написал он.

Эту информацию подтвердил и корреспондент «Звезды» - сообщается, что Поддубный находится в больнице, к нему пока не пускают.

Ранее депутат Госдумы Михаил Делягин со ссылкой на свои источники сообщил, что журналист погиб. Эти данные подтверждали другие военкоры и сам Олег Царев.

Поддубный в последнее время работает в Курской области и освещает ситуацию с попыткой прорыва границы ВСУ.