МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Гросси заявил, что возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС 27 августа

По словам главы агентства, организация придерживается соблюдения мер безопасности и надежности на всех атомных электростанциях.
Глеб Владовский 2024-08-26 15:43:55
© Фото: IAEA, XinHua, Globallookpress

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет 27 августа с миссией на Курскую АЭС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

По его словам, принять это решение его побудила «серьезная ситуация» в районе объекта.

«В связи с новыми событиями и повышением уровня военной активности вблизи станции, я внимательно слежу за развитием событий на местах, особенно в отношении станции», - говорится в релизе.

Гросси также подчеркнул, что безопасность и надежность всех атомных электростанций является главной и основополагающей задачей МАГАТЭ.

«Это развивающаяся ситуация, и крайне важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, я воочию увидел ситуацию и обсудил условия дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки состояния ядерной безопасности и надежности Курской АЭС», - написал глава агентства.

Ранее сообщалось, что гендиректор Росатома Алексей Лихачев пригласил МАГАТЭ осмотреть Курскую АЭС.

В свою очередь депутат Заксобрания Запорожской области и эксперт в области ядерной энергетики Ренат Карчаа предположил, что не стоит строить завышенные ожидания или питать какие-то иллюзии от визита Гросси.

#Курская область #МАГАТЭ #рафаэль гросси #курская аэс
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 