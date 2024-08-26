Гросси заявил, что возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС 27 августа

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси прибудет 27 августа с миссией на Курскую АЭС. Соответствующее заявление опубликовано на сайте агентства.

По его словам, принять это решение его побудила «серьезная ситуация» в районе объекта.

«В связи с новыми событиями и повышением уровня военной активности вблизи станции, я внимательно слежу за развитием событий на местах, особенно в отношении станции», - говорится в релизе.

Гросси также подчеркнул, что безопасность и надежность всех атомных электростанций является главной и основополагающей задачей МАГАТЭ.

«Это развивающаяся ситуация, и крайне важно, чтобы завтра, когда я прибуду на станцию, я воочию увидел ситуацию и обсудил условия дальнейших действий, которые могут потребоваться для оценки состояния ядерной безопасности и надежности Курской АЭС», - написал глава агентства.

Ранее сообщалось, что гендиректор Росатома Алексей Лихачев пригласил МАГАТЭ осмотреть Курскую АЭС.

В свою очередь депутат Заксобрания Запорожской области и эксперт в области ядерной энергетики Ренат Карчаа предположил, что не стоит строить завышенные ожидания или питать какие-то иллюзии от визита Гросси.