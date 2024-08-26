МИД России заявил о финальной стадии проработки визита Гросси на АЭС

Визит генерального директора Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси на Курскую АЭС находится на финальной стадии проработки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД России.

«На финальной стадии проработки находится визит генерального директора МАГАТЭ Гросси на Курскую АЭС», - говорится в сообщении.

В дипведомстве отметили, что Гросси также посетит Курчатов - город-спутник станции.

О готовности директора МАГАТЭ посетить АЭС стало известно 22 августа, тогда сообщили о визите на неделе с 26 августа по 1 сентября. Генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев 17 августа пригласил его посетить станцию после действий ВСУ. Директор МАГАТЭ должен посетить Курскую АЭС и Курчатов.