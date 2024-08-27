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ФСИН поощрит осужденных ИК-19, которые помогли сотрудникам-заложникам

Отмечается, что поощрят и тех осужденных, кто не поддался на провокации преступников.
Мария Зайцева 2024-08-27 10:26:00
© Фото: Пресс-служба Росгвардии, РИА Новости

Осужденных из ИК-19 в Волгоградской области, где 23 августа группа заключенных захватила заложников, поощрят за помощь. Такое решение приняло руководство ФСИН, сообщает пресс-бюро ведомства.

Тех, кто помог сотрудникам колонии, заключенным, а также осужденных, кто не отреагировал на провокации преступников, поощрят.

В сообщении говорится, что последние проявили выдержку и сознательность и действовали в рамках установленных правил и дисциплины.

Решение о поощрении осужденных примут до 1 сентября.

В минувшую пятницу в ИК-19 группа заключенных захватила заложников, была проведена операция по освобождению, в ходе которой силовики нейтрализовали четырех преступников. Двое пострадавших сотрудников колонии остаются в тяжелом состоянии в больнице.

#в стране и мире #Заключенные #ФСИН #колония #заложники #осужденные #поощрение #ИК-19
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