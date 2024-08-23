В ИК под Волгоградом проводятся мероприятия по освобождению заложников

В исправительной колонии №19 в Волгоградской области проводятся мероприятия по освобождению заложников, сообщает пресс-служба ФСИН России.

«Во время заседания дисциплинарной комиссии осужденные захватили в заложники сотрудников исправительного учреждения. Есть пострадавшие», - говорится в сообщении.

Ранее появилась информация, что в ИК-19 в Волгоградской области захватили заложников. По данным ТАСС, убит один сотрудник ФСИН.

Колония, в которой произошло ЧП, находится в городе Суровикино в 135 километрах от областного центра.