Два пострадавших сотрудника ИК-19 остаются в тяжелом состоянии

Двое из четырех пострадавших в исправительной колонии-19 сотрудников остаются в тяжелом состоянии. Врачи борются за их жизни. Об этом сообщили Минздраве Волгоградской области.

«Состояние пациентов без изменений», - сообщили ТАСС в министерстве.

Ранее стало известно, что все пострадавшие сотрудники ФСИН переведены в профильные больницы Волгограда. Там им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

Напомним, в минувшую пятницу группа заключенных ИК-19 захватила заложников во время заседания дисциплинарного комиссии колонии. В результате погибли четыре человека, еще четверо получили тяжелые ранения. Снайперы спецподразделений ликвидировали нападавших.

По факту произошедшего ведется следствие, надзорные органы проводят проверку соблюдения законодательства при отбывании заключенными наказания.