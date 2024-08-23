Снайперы нейтрализовали четырех заключенных в ИК-19

Силовики нейтрализовали четырех заключенных в ИК-19. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Государственной думы Александр Хинштейн.
Он уточнил, что операция по освобождению заложников в исправительной колонии под Волгоградом завершилась успешно.
«Спецназ сработал более, чем профессионально», - написал он.
В нейтрализации заключенных исправительной колонии принимали участие снайперы Росгвардии. В штурме участвовали спецназ ФСИН «Барс», СОБР Волгоградского управления Росгвардии и ОМОН.
В пятницу, 23 августа, несколько заключенных исправительной колонии строгого режима в Волгоградской области захватили заложников на заседании дисциплинарной комиссии. Среди захваченных - сотрудники ФСИН. Четверых госпитализировали, состояние двоих оценивается как тяжелое. Врачи борются за жизни пострадавших.
В настоящее время колонию контролируют силовики. В ближайшее время проведут обыск на территории учреждения.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»