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Маск заявил, что без SpaceX только РФ могла бы вернуть экипаж Starliner

По мнению бизнесмена, если бы SpaceX не было, экипаж корабля Boeing Starliner смогла бы вернуть на Землю только Россия.
Анастасия Бобылева 2024-08-26 03:39:02
© Фото: © Yolanda Ruiz Keystone Press Agency Global Look Press

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию с застрявших на МКС космонавтов корабля Boeing Starliner США. На своей странице в соцсети Х он сообщил, что, если бы не было его компании SpaceX, только Россия смогла бы вернуть экипаж на Землю.

«Россия - единственный вариант», - ответил он на вопрос предпринимателя Джо Геббии.

Экипаж Boeing Starliner отправился в полет 5 июня и пристыковался к МКС. Изначально миссия должна была продлиться восемь суток, однако из-за утечки гелия и проблемами с частью двигателей NASA и Boeing решили отложить возвращение корабля до середины августа. При этом компании заявили, что не рассматривают вариант отправки за экипажем корабля от SpaceХ.

Тем не менее, в итоге NASA заявило, что задержавшихся на МКС космонавтов вернут в феврале следующего года на корабле Crew Dragon компании Илона Маска. Для этого экипаж миссии уменьшат с четырех до двух человек.

#Россия #в стране и мире #космос #илон маск #SpaceX #boeing starliner
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