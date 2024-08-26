Маск заявил, что без SpaceX только РФ могла бы вернуть экипаж Starliner

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск прокомментировал ситуацию с застрявших на МКС космонавтов корабля Boeing Starliner США. На своей странице в соцсети Х он сообщил, что, если бы не было его компании SpaceX, только Россия смогла бы вернуть экипаж на Землю.

«Россия - единственный вариант», - ответил он на вопрос предпринимателя Джо Геббии.

Экипаж Boeing Starliner отправился в полет 5 июня и пристыковался к МКС. Изначально миссия должна была продлиться восемь суток, однако из-за утечки гелия и проблемами с частью двигателей NASA и Boeing решили отложить возвращение корабля до середины августа. При этом компании заявили, что не рассматривают вариант отправки за экипажем корабля от SpaceХ.

Тем не менее, в итоге NASA заявило, что задержавшихся на МКС космонавтов вернут в феврале следующего года на корабле Crew Dragon компании Илона Маска. Для этого экипаж миссии уменьшат с четырех до двух человек.