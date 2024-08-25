Экс-глава МИД Австрии: обвинения против Дурова просто безумны

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала «безумием» задержание предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Обвинения против него просто безумны. Речь идет о Telegram как таковом. К примеру, о недостаточной модерации», - написала Кнайсль в своем Telegram.

Ранее ситуацию вокруг Дурова прокомментировал американский предприниматель Илон Маск, который в шутку допустил, что в 2030 году в Европе будут казнить за «лайки на мем».

Напомним, арест бизнесмена произошел в субботу вечером в аэропорту в пригороде Парижа, он обвиняется в пособничестве педофилии, мошенничеству, терроризму. Дурову, как гражданину Франции, может грозить до 20 лет тюрьмы.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российское посольство во Франции разбирается с этим вопросом. Дипломат также обратилась к западным НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей «прекратить создавать препоны» функционированию Telegram.