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Экс-глава МИД Австрии: обвинения против Дурова просто безумны

Основателю Telegram может грозить до 20 лет во французской тюрьме за соучастие в ряде тяжких преступлений - терроризме, мошенничестве, торговле оружием и других.
Елизавета Кондрикова 2024-08-25 06:23:38
© Фото: Petrov Sergey, news.ru Globallookpress

Бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль назвала «безумием» задержание предпринимателя и основателя Telegram Павла Дурова во Франции.

«Обвинения против него просто безумны. Речь идет о Telegram как таковом. К примеру, о недостаточной модерации», - написала Кнайсль в своем Telegram.

Ранее ситуацию вокруг Дурова прокомментировал американский предприниматель Илон Маск, который в шутку допустил, что в 2030 году в Европе будут казнить за «лайки на мем».

Напомним, арест бизнесмена произошел в субботу вечером в аэропорту в пригороде Парижа, он обвиняется в пособничестве педофилии, мошенничеству, терроризму. Дурову, как гражданину Франции, может грозить до 20 лет тюрьмы.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, российское посольство во Франции разбирается с этим вопросом. Дипломат также обратилась к западным НПО, которые в 2018 году требовали от российских властей «прекратить создавать препоны» функционированию Telegram.

#Франция #Карин Кнайсль #Задержание #арест #Telegram #павел дуров
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