МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Боец Чемба показал простреленную брошюру, которая спасла ему жизнь

Как рассказал монах Досифей, брошюра «Молитвенный щит православного воина», которая находилась в кармане у бойца, спасла ему жизнь: если бы не она, осколок поразил бы его сердце.
Виталий Акиньшин Анастасия Бобылева 2024-08-26 00:15:49
© Фото: ТРК «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «ЗВЕЗДА»

Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского, ежедневно выезжает на позиции к российским бойцам, зачастую ехать приходится под ударами вражеской артиллерии и дронов по разбитой снарядами и минами дороге. И каждый раз для бойцов его приезд - настоящее событие.

«Наличие священника здесь, конечно, востребовано. Действительно, как говорят, неверующих на войне нет. Люди, когда они сталкиваются с тем, что в любой момент может что-нибудь случиться, могут погибнуть, они как-то повнимательнее относится к вере», - рассказал он.

Сам отец Константин в добровольческой бригаде еще и командир эвакуационной группы. Он хорошо знает, что значит смотреть смерти в глаза. Помогает вера в бога и Святого благоверного князя Александра Невского, имя которого носит бригада. Одного из самых почитаемых святых русских воинов, который имея войско меньшей численностью, сумел победить полчища немецких и шведских рыцарей, объединившихся в Ливонский орден против русской земли.

Накануне Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Под запрет попали и иконы - Казанская, Иверская. Запретили на Украине и икону Александра Невского. У многих бойцов, среди которых кто-то уже завтра пойдет в составе штурмовых групп в атаку, это вызвало лишь еще большее желание громить врага.

«Они сделали грубую ошибку. Вера в человека все равно будет, она никуда не денется. Пускай запрещают что хотят. Вера она здесь, она нами правит», - уверен боец с позывным Лекс.

Добровольческая бригада Александра Невского сейчас воюет сразу на нескольких направлениях. Ее части выбивают националистов из Курской области, штурмуют и теснят противника в Волчанске и в Часовом яре. В первую очередь это штурмовая бригада, и быть на переднем крае - их главная задача.

Монах и боец эвакуационной группы Досифей, как и отец Константин, приехал из монастыря Оптина пустынь. Теперь он присматривает за солдатским храмом в его отсутствие. Досифей рассказал, как вера и брошюра «Молитвенный щит православного воина» спасли жизнь бойцу их бригады с позывным Чемба.

«Батюшка подарил эту книжку, и он в карман положил. При наступлении ему попадает осколок. В этом месте, где кончается бронежилет, находилась только книжка. Пробивает осколок эту книжку и меняет направление и выходит сразу, понимаете? Когда врачи рассматривали эту рану, они сказали, что, если бы не эта книжка, то осколок шел прям в сердце. Поменял направление. Это чудо», - поделился монах.

На опубликованных кадрах сам боец показывает ту пробитую окровавленную книжку, что спасла ему жизнь.

Ранее Папа Римский Франциск осудил решение Зеленского о запрете УПЦ. Он заявил, что «церкви трогать нельзя» и призвал верующих молиться так, как они привыкли.

О том, как работают батальоны, которым присвоены имена святых, смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».

#Главное с Ольгой Беловой #религия #спасение #священники #СВО
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 