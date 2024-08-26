Боец Чемба показал простреленную брошюру, которая спасла ему жизнь

Иеромонах Константин, священник добровольческой бригады имени Святого Благоверного князя Александра Невского, ежедневно выезжает на позиции к российским бойцам, зачастую ехать приходится под ударами вражеской артиллерии и дронов по разбитой снарядами и минами дороге. И каждый раз для бойцов его приезд - настоящее событие.

«Наличие священника здесь, конечно, востребовано. Действительно, как говорят, неверующих на войне нет. Люди, когда они сталкиваются с тем, что в любой момент может что-нибудь случиться, могут погибнуть, они как-то повнимательнее относится к вере», - рассказал он.

Сам отец Константин в добровольческой бригаде еще и командир эвакуационной группы. Он хорошо знает, что значит смотреть смерти в глаза. Помогает вера в бога и Святого благоверного князя Александра Невского, имя которого носит бригада. Одного из самых почитаемых святых русских воинов, который имея войско меньшей численностью, сумел победить полчища немецких и шведских рыцарей, объединившихся в Ливонский орден против русской земли.

Накануне Владимир Зеленский подписал закон о запрете канонической Украинской православной церкви. Под запрет попали и иконы - Казанская, Иверская. Запретили на Украине и икону Александра Невского. У многих бойцов, среди которых кто-то уже завтра пойдет в составе штурмовых групп в атаку, это вызвало лишь еще большее желание громить врага.

«Они сделали грубую ошибку. Вера в человека все равно будет, она никуда не денется. Пускай запрещают что хотят. Вера она здесь, она нами правит», - уверен боец с позывным Лекс.

Добровольческая бригада Александра Невского сейчас воюет сразу на нескольких направлениях. Ее части выбивают националистов из Курской области, штурмуют и теснят противника в Волчанске и в Часовом яре. В первую очередь это штурмовая бригада, и быть на переднем крае - их главная задача.

Монах и боец эвакуационной группы Досифей, как и отец Константин, приехал из монастыря Оптина пустынь. Теперь он присматривает за солдатским храмом в его отсутствие. Досифей рассказал, как вера и брошюра «Молитвенный щит православного воина» спасли жизнь бойцу их бригады с позывным Чемба.

«Батюшка подарил эту книжку, и он в карман положил. При наступлении ему попадает осколок. В этом месте, где кончается бронежилет, находилась только книжка. Пробивает осколок эту книжку и меняет направление и выходит сразу, понимаете? Когда врачи рассматривали эту рану, они сказали, что, если бы не эта книжка, то осколок шел прям в сердце. Поменял направление. Это чудо», - поделился монах.

На опубликованных кадрах сам боец показывает ту пробитую окровавленную книжку, что спасла ему жизнь.

Ранее Папа Римский Франциск осудил решение Зеленского о запрете УПЦ. Он заявил, что «церкви трогать нельзя» и призвал верующих молиться так, как они привыкли.

О том, как работают батальоны, которым присвоены имена святых, смотрите в материале Виталия Акиньшина для программы «Главное с Ольгой Беловой».