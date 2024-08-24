Штурмовики при поддержке дронов овладели высотой в районе Часова Яра

В зоне спецоперации наши подразделения уничтожили цех по производству беспилотников и крупный склад горюче-смазочных материалов ВСУ. За сутки противник лишился пусковой установки зенитного ракетного комплекса С-125, двух станций радио-электронной борьбы. Также среди пораженной украинской техники - БМП Marder производства ФРГ, два бронетранспортера «Буцефал», танк, гаубицы и пушки. Активно уничтожают вражеские позиции расчеты беспилотников, причем, от внимания операторов дронов-разведчиков не ускользают даже мельчайшие детали.

Они работают на рубеже линии боевого соприкосновения. Детектор дронов то и дело сообщает, что вражеский камикадзе рядом. Но еще не настолько, чтобы спешить в укрытие. В современных боевых действиях неважно, с какой стороны находится противник. Если раньше можно было понять, откуда бьет артиллерия, как лучше двигаться, чтобы укрыться от нее, то сейчас в небе «птицы».

«Нас учили, что уходить надо под углом 45°. В таком стиле, как бегает заяц. Режешь углы. Раз, два, три, четыре и упал», - объяснил штурмовик с позывным «Костен».

Ему не раз удавалось уйти от вражеских дронов. Говорит, не так страшен черт, как его малюют. Несмотря на то, что до противника довольно близко, рабочее место операторов FPV-дронов и дронов-разведчиков устроено так, чтобы работа была максимально эффективный и даже относительно комфортной.

«Здесь "глазки" у противника, наблюдательный пункт. Они отгородились от нас, чтобы мы к ним не заскочили. Здесь люди у них от двух до пяти», - показал оператор БПЛА с позывным «Таганай».

Сапер расчета FPV-дрона аккуратно cнаряжает «птичку». Опасный момент. Противник ошибся, выполз и его заметили. Поэтому оператор начинает тщательно обследовать местность. Неопытному глазу такое не заметить, но профессионал обращает внимание на мелкие детали. Накрытая брезентом яма. Возможно, это склад боекомплекта противника. Где-то неподалеку разворачивается штурм. Группа забирает позицию противника.

Бойцы бригады Александра Невского поднимают в небо охотника на вражеских «птиц». Дрон со специальной подвеской в виде клетки. Он будет ловить коптеры противника. Тем временем, оператор дрона-разведчика вступает в бой с вражеским РЭБ.

«Нужно продумывать, думать наперед на три, на четыре, на пять шагов вперед. Постоянно изучать что-то новое, потому что БПЛА не стоят на месте. С каждым днем выпускается что-то новое. Если это новое ты не успел изучить, то усваивать уроки приходится на передней линии. Так себе затея», - заверил заместитель командира роты БПЛА с позывным «Арткоп».

Недавно штурмовики Невского при поддержке беспилотников взяли в окрестностях Часова Яра стратегически важную высоту - Дамбу. После этого противник силами спецназа пытался ее вернуть.

«Четыре человека подкрались. Рота БПЛА отработала сбросами, ребята-штурмовики в окопах отстрелялись, враг был убит. Получены трофеи, позиции мы не сдали. Сейчас продолжаем двигаться дальше. Ребята сейчас идут до Часов Яра», - уточнил командир роты БПЛА с позывным «Меля».

Поражение в Часовом Яре для противника в ДНР будет означать большие потери в логистике и огневом контроле. И пусть вокруг дым, Часов Яр не за горами.