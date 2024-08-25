В команде Дурова назвали абсурдом его арест

Команда мессенджера Telegram назвала абсурдом арест во Франции Павла Дурова. Его коллеги заявили, что сама платформа и ее владелец не могут нести ответственность за то, что некоторые пользователи злоупотребляют ею.

«Павлу Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа и ее владелец несут ответственность за злоупотребления. Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram, как средство коммуникации», - заявили в пресс-службе Telegram.

Там добавили, что мессенджер всегда соблюдал законодательство ЕС, а его модерация соответствует отраслевым стандартам и все время совершенствуется.

Ранее стало известно, что российское посольство направило в МИД Франции официальную ноту с требованием предоставить консульский доступ к Павлу Дурову. Со слов официального представителя нашего внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, проблемой является то, что у основателя Telegram имеется французское гражданство. Соответственно, для Парижа Дуров является гражданином Франции.

Напомним, Павла Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже накануне. В Париж предприниматель прилетел в компании телохранителя и ассистентки. Дуров планировал пробыть в столице Франции как минимум один вечер. Теперь ему грозит до 20 лет заключения по статьям о наркотрафике, отмыванию денег и отказе от сотрудничества со спецслужбами.

Ситуацию с Дуровым прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе со «Звездой» он предположил, что за арестом Дурова стоят спецслужбы США. По его словам, Дуров поплатился свободой за свою несговорчивость и отказ от требований США и ЕС по модерации неугодного им контента в мессенджере.