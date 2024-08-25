МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В команде Дурова назвали абсурдом его арест

В команде Павла Дурова заявили, что ему нечего скрывать, а модерация контента в Telegram осуществляется в соответствии с отраслевыми стандартами.
Ян Брацкий 2024-08-25 22:40:49
© Фото: TuckerCarlson, YouTube

Команда мессенджера Telegram назвала абсурдом арест во Франции Павла Дурова. Его коллеги заявили, что сама платформа и ее владелец не могут нести ответственность за то, что некоторые пользователи злоупотребляют ею.

«Павлу Дурову нечего скрывать и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа и ее владелец несут ответственность за злоупотребления. Почти миллиард пользователей во всем мире используют Telegram, как средство коммуникации», - заявили в пресс-службе Telegram.

Там добавили, что мессенджер всегда соблюдал законодательство ЕС, а его модерация соответствует отраслевым стандартам и все время совершенствуется.

Ранее стало известно, что российское посольство направило в МИД Франции официальную ноту с требованием предоставить консульский доступ к Павлу Дурову. Со слов официального представителя нашего внешнеполитического ведомства Марии Захаровой, проблемой является то, что у основателя Telegram имеется французское гражданство. Соответственно, для Парижа Дуров является гражданином Франции.

Напомним, Павла Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже накануне. В Париж предприниматель прилетел в компании телохранителя и ассистентки. Дуров планировал пробыть в столице Франции как минимум один вечер. Теперь ему грозит до 20 лет заключения по статьям о наркотрафике, отмыванию денег и отказе от сотрудничества со спецслужбами.

Ситуацию с Дуровым прокомментировал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. В беседе со «Звездой» он предположил, что за арестом Дурова стоят спецслужбы США. По его словам, Дуров поплатился свободой за свою несговорчивость и отказ от требований США и ЕС по модерации неугодного им контента в мессенджере.

#Франция #ЕС #арест #Telegram #модерация #павел дуров
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 